Один рабочий работал 3 дня по 7 часов а другой 2 дня по 8 часов. Вместе они изготовили 481 деталей. Сколько деталей изготовил каждый если они изготовляли детали поровну.

Математика
Один рабочий работал 3 дня по 7 часов а другой 2 дня по 8 часов. Вместе они изготовили 481 деталей. Сколько деталей изготовил каждый если они изготовляли детали поровну.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) найдём сколько всего часов они работали 3*7=21 часов 2*8=16 часов 2) узнаем сколько деталей они делали за час 481/(21+16)=481/37=13 деталей они делали за час 3) узнвем сколько каждый рабочий сделал деталей 21*13=273 16*13=208 ответ: 273 и 208
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