Один трактор может вспахать одно поле за 5 часов другой это же поле за 8 часов какая часть поля останется не вспаханой после 1-го часа совместной работы

Математика

Один трактор может вспахать одно поле за 5 часов другой это же поле за 8 часов какая часть поля останется не вспаханой после 1-го часа совместной работы

Автор: Гость