Один трактор может вспахать одно поле за 5 часов другой это же поле за 8 часов какая часть поля останется не вспаханой после 1-го часа совместной работы
Математика
Один трактор может вспахать одно поле за 5 часов другой это же поле за 8 часов какая часть поля останется не вспаханой после 1-го часа совместной работы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5 +1/8= 8/40+5/40=13/40. Невспаханной останется 27/40
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