Хвост мартышки имеет длину 60 сантиметров а у гамадрила хвост 20 сантиметров на ско??ько длиннее хвост у мартышки Во сколько раз хвост гамадрила короче

Математика

Хвост мартышки имеет длину 60 сантиметров а у гамадрила хвост 20 сантиметров на ско??ько длиннее хвост у мартышки Во сколько раз хвост гамадрила короче

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