Хвост мартышки имеет длину 60 сантиметров а у гамадрила хвост 20 сантиметров на ско??ько длиннее хвост у мартышки Во сколько раз хвост гамадрила короче

Математика
Хвост мартышки имеет длину 60 сантиметров а у гамадрила хвост 20 сантиметров на ско??ько длиннее хвост у мартышки Во сколько раз хвост гамадрила короче
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У мартышки хвост длиннее на 40 см хвост гамадрила на 3 раза меньше
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