1. Расположить элементы в порядке усиления неметаллических свойств: хлор, алюмини??, сера. ослабления металлических свойств : кремний, натрий, алюминий. 2. Определить тип химической связи построить схему образования Na, Cl2, N...

Химия
1. Расположить элементы в порядке усиления неметаллических свойств: хлор, алюмини??, сера. ослабления металлических свойств : кремний, натрий, алюминий. 2. Определить тип химической связи построить схему образования Na, Cl2, NaCl, PCl3 3. Составьте электронные схемы кальция и алюминия.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. алюминий, сера, хлор     натрий, алюминий, кремний 2.у Na-металлическая; у Cl2- ковал. неполярная, у NaCl- ионная, у PCl3- ковал. полярная 3. приложение
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