Диаметр Луны 3476 километров Найдите ее радиус
Математика
Диаметр Луны 3476 километров Найдите ее радиус
Ответ(ы) на вопрос:
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3476:2=1738 ответ радиус луны 1738
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