Помогите решить равенство!!! 38-__/6=32 как это решается?

Математика
Помогите решить равенство!!! 38-__/6=32 как это решается?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38-__/6=32 это изи сначало деление потом вычитание. чтобы в вычитание из 38 получилось 32 вычитаемое толжно равно быть 6. число которое при деление на 6 даёт 6 это 36. проверяем. 38-36/6=32 36/6=6 38-6=32 всё сходится на месте пропуска пишем число 36
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