О чем говорится повесть Капитанская дочка ?
Литература
О чем говорится повесть Капитанская дочка ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там говорится о Петрушки он отправился служит и увидел капитанскую дочь и влюбился
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
География
Протяженность Росси с запада на восток по северному полярному кругу (длина дуги в 1 градус = 44,5 км.) Можно с решением.
Русский язык
Озаглавьте текст . Сложные предложения, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, Раскройте скобки. Завершите описание деревенского утра. 30 б...
Русский язык