Озаглавьте текст . Сложные предложения, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, Раскройте скобки. Завершите описание деревенского утра. 30 баллов
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Озаглавьте текст . Сложные предложения, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, Раскройте скобки. Завершите описание деревенского утра. 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утро в деревне. Пели вторые петухом.С неба в притихшем озереКочки капели теплые звезды.В соке со оно крякали утки.В хлевах чувствуя приближения утро мычали коровы .В мутном побледневшем воздухе неслышно носились летучие мыши. Наквакавшись вдоволь крепким сном спали лягушки .Вот так начинается утро в деревне .
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