Что за фразеологизм на 4-той картинке 6 класс...10 баллов
Русский язык
Что за фразеологизм на 4-той картинке 6 класс...10 баллов
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Гость:
Важная птица. Ответ слишком короткий, потому напишу-ка я это вот.
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