Даю 60 баллов Народ помогите пожалуйста. СРОЧНО надо Некоторые цифры в равенстве заменили звёздочками (3*)²=**4 Определите, какие цифры надо поставить вместо звёздочек, чтобы получилось верное равенство, и запишите его. Сколь...
Математика
Даю 60 баллов Народ помогите пожалуйста. СРОЧНО надо Некоторые цифры в равенстве заменили звёздочками (3*)²=**4 Определите, какие цифры надо поставить вместо звёздочек, чтобы получилось верное равенство, и запишите его. Сколько решений имеет задача?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть в условии ошибка, потому что не может быть трёхзначное число с цифрой единиц равной 4 при возведении в квадрат числа большего 30ти. Если я правильно понял, тогда можно сделать так: (32)²=1024 (38)²=1444
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