Даю 60 баллов Народ помогите пожалуйста. СРОЧНО надо Некоторые цифры в равенстве заменили звёздочками (3*)²=**4 Определите, какие цифры надо поставить вместо звёздочек, чтобы получилось верное равенство, и запишите его. Сколь...

Гость: Гость:

Может быть в условии ошибка, потому что не может быть трёхзначное число с цифрой единиц равной 4 при возведении в квадрат числа большего 30ти. Если я правильно понял, тогда можно сделать так: (32)²=1024 (38)²=1444