Написать 1 речення з пидметом
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Написать 1 речення з пидметом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора.
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