Определите модули скорости и центростремительного ускорения Луны, движущейся во??руг Земли. Радиус орбиты Луны считайте равным R=384*10^3 км, а период ее вращения T=28 суток.

Гость: Гость:

R = 3,84*10⁸ м T = 28 сут = 2419200 с v - ? a - ? v = S / T = 2πR / T = 2*3,14*3,84*10⁸ м / 2419200 с ≈ 1,00*10³ м/с = 1 км/с a = v²/R = 4π²R/T² = 4*3,14²*3,84*10⁸ м/(2419200 с)² ≈ 0,0026 м/с²