Какой должен быть классный президент 10-15 предложений
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Какой должен быть классный президент 10-15 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Президент должен быть образованным. Он должен знать законы и права человека. Народ должен уважать своего правителя. Также президент должен мудро относиться к выдвижению новых законов. Он обязан давать пример народу. Президентом могут стать не все!
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