6:((x-567)-75))-45 как это решить помогите
Математика
6:((x-567)-75))-45 как это решить помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=12 наверно!!!!!!!! я не шучу
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