Мотоциклист движется со скоростью 36 км/ч. Какой путь он пройдёт за 20 с? Объясните п??из, я просто тупенькая)

Физика
Мотоциклист движется со скоростью 36 км/ч. Какой путь он пройдёт за 20 с? Объясните п??из, я просто тупенькая)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 ч- 60 сек,значит мотоцикл проходит 36 км за 60 сек. 20 сек-это 1/3 часа. 60:20 = 3 36:3= 12 За 20 сек мотоц.пройдет 12 км.
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