Мотоциклист движется со скоростью 36 км/ч. Какой путь он пройдёт за 20 с? Объясните п??из, я просто тупенькая)

Физика

Мотоциклист движется со скоростью 36 км/ч. Какой путь он пройдёт за 20 с? Объясните п??из, я просто тупенькая)

Автор: Гость