Нужно сложить три кружка с чилами так что бы получились эти числа нужна помощь 990,77,660
Математика
Нужно сложить три кружка с чилами так что бы получились эти числа нужна помощь 990,77,660
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(990) = 500+160+330 (88) 44+24+20 (77) = 44+22+11
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