Один трактор может вспахать участок за 9 часов, а другой - за 11 часов. Во сколько раз будет вспаханная часть этого участка больше невспаханной после трех часов совместной работы?

Математика
Один трактор может вспахать участок за 9 часов, а другой - за 11 часов. Во сколько раз будет вспаханная часть этого участка больше невспаханной после трех часов совместной работы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(1/9+1/11)=3*(11+9)/9*11=20/33.   1-20/33=13/33. 20/33  : 13/33 =20/13.   
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