Один трактор может вспахать участок за 9 часов, а другой - за 11 часов. Во сколько раз будет вспаханная часть этого участка больше невспаханной после трех часов совместной работы?

Математика

Один трактор может вспахать участок за 9 часов, а другой - за 11 часов. Во сколько раз будет вспаханная часть этого участка больше невспаханной после трех часов совместной работы?

Автор: Гость