Как трагический характер главного героя раскрывается в любви Базарова и Одинцовой?Напишите от себя)) Ток не из интернета пожалуйста!
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Как трагический характер главного героя раскрывается в любви Базарова и Одинцовой?Напишите от себя)) Ток не из интернета пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
базаров-нигилист по сущности своей. Он отрицает любовь, он презирает все чувства но встретив Анну Одинцову в нем вдруг вспыхивает та страсть та любовь в которую он не верит и над которой смеется. Он начинает ненавидеть себя за это ведь именно из за таких чувств он подтрунивал Аркадия а теперь получается он стал таким же как и его друг. Такой же неженкой. человек, нигилист, отрицавший любовь и все ее проявления вдруг влюбляется и начинает это отрицать и пытаться выжить эту любовь из себя. Такова натура Евгения Базарова-сложная, страстная, местами дикая но при всем этом притягательная и загадочная.
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