Как вы понимаете выражение " Вмешательство во внутренние дела с уверенного государства?
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Как вы понимаете выражение " Вмешательство во внутренние дела с уверенного государства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.е. вмешательство в дела, того государство, которое имеет права свободы или неприкосновенности .
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