Твір на тему як потрібно поводитися щоб тебе поважали

Гость: Гость:

На мою думку потрібно вести себе виховано, поважати інших, поважати їхню думку, не вести себе зверхньо до людей, вести себе так до людей, як ти б хотів, щоб ставилися до тебе, не бути фальшивою, не обмовляти інших.