Твір на тему як потрібно поводитися щоб тебе поважали
Українська література
Твір на тему як потрібно поводитися щоб тебе поважали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мою думку потрібно вести себе виховано, поважати інших, поважати їхню думку, не вести себе зверхньо до людей, вести себе так до людей, як ти б хотів, щоб ставилися до тебе, не бути фальшивою, не обмовляти інших.
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