Как различать быстро различать односоставные предложения от двусоставных. Я вечно в них путаюсь((
Русский язык
Как различать быстро различать односоставные предложения от двусоставных. Я вечно в них путаюсь((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Односоставные предложения-в них присутствует один из главных членов предложения-существительное(подлежащее) или глагол(сказуемое) .А в двусоставных соответственно оба главных членов предложения.
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