Помогите!!!65 балов даю!! За 15 м ткани двух сортов заплотили2840р.При этом 1 м ткани первого сорта стоит 200р. а второго сорта 180р Сколько метров ткани каждого сорта куплено?

Алгебра

Помогите!!!65 балов даю!! За 15 м ткани двух сортов заплотили2840р.При этом 1 м ткани первого сорта стоит 200р. а второго сорта 180р Сколько метров ткани каждого сорта куплено?

Автор: Гость