Помогите!!!65 балов даю!! За 15 м ткани двух сортов заплотили2840р.При этом 1 м ткани первого сорта стоит 200р. а второго сорта 180р Сколько метров ткани каждого сорта куплено?

Алгебра
Помогите!!!65 балов даю!! За 15 м ткани двух сортов заплотили2840р.При этом 1 м ткани первого сорта стоит 200р. а второго сорта 180р Сколько метров ткани каждого сорта куплено?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-первого сорта у-второго сорта х+у=15 200*х+180*у=2840 х=15-у 200*(15-у) +180*у=2840 3000-200*у+180*у=2840 20*у=160 у=8 х=15-8=7
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