Яке число треба поставити замiсть a, щоб коренем рiвняння 41-(a-x)=16 було число 17?
Математика
Яке число треба поставити замiсть a, щоб коренем рiвняння 41-(a-x)=16 було число 17?
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Гость:
Попробую решить,не зная укр.языка
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