Добывающей промышленности России присущи многие негативные черты. 1. Большие нарушения литосферы. Сбывается предупреждение В. И. Вернадского о том, что человек стал геологической силой. В России человек ежегодно перерабатывает...

География

Добывающей промышленности России присущи многие негативные черты. 1. Большие нарушения литосферы. Сбывается предупреждение В. И. Вернадского о том, что человек стал геологической силой. В России человек ежегодно перерабатывает около 10 млрд м3 горных пород, хотя соотношение пустой породы и необходимых полезных ископаемых всего 3:1. 2. При добыче теряется огромное количество основного сырья: 20% железной руды, 25—30% фосфатов. В лесной промышленности в производство идет только 25% от срубленной древесины. Не используются хвоя, кора, сучья. В готовую продукцию превращаются лишь 5—10% добываемого минерального сырья, около 11% биологической продукции сельского и лесного хозяйства. 3. Необходимо внедрение прогрессивных гео- и биотехнологий. И те и другие позволяют резко снизить себестоимость получаемых металлов. При этом резко сокращаются площади нарушенных земель. 4. Добытые полезные ископаемые используются в 2—4 раза менее эффективно, чем в других странах (в среднем в дело идет не более 5—10%). 5. Слабое использование вторичных ресурсов. Ответ нужен на страницу,пожалуйста очень надо)))))

Автор: Гость