Решите плиз составить и оформить свод правил поведения "Идеальное утро" начиная с пробуждения, заканчивая началом занятий в школе
Обществознание
Решите плиз составить и оформить свод правил поведения "Идеальное утро" начиная с пробуждения, заканчивая началом занятий в школе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идеальное утро начинается с того что выспался,с настроенным хорошим настроеним на целый день.Что уже ничего не может испортить это утро . Ничего утром так не бодрит как свежий кофе и к нему десерт.
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