Поставь слова в нужную форму отгадай загадку запиши вместе с отгадкой ( Стоять) он задумчивый, В (жёлтый) венце, Темнеют (веснушка) На круглом (лицо).

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Поставь слова в нужную форму отгадай загадку запиши вместе с отгадкой ( Стоять) он задумчивый, В (жёлтый) венце, Темнеют (веснушка) На круглом (лицо).

Автор: Гость