Поставь слова в нужную форму отгадай загадку запиши вместе с отгадкой ( Стоять) он задумчивый, В (жёлтый) венце, Темнеют (веснушка) На круглом (лицо).

Русский язык
Поставь слова в нужную форму отгадай загадку запиши вместе с отгадкой ( Стоять) он задумчивый, В (жёлтый) венце, Темнеют (веснушка) На круглом (лицо).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Стоит он задумчивый, в желтом венце, темнеют веснушки на круглом лице. 2. Ответ на загадку: Подсолнух
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