Помогите пожалуйста! Очень срочно надо! 2 и 3 задание!

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста! Очень срочно надо! 2 и 3 задание!
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Гость:
2)перевод. Вежливость -лицо человека
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