Терміново, допоможіть, дуже от дуже треба промінь OC проходить між сторонами кута AOB,який =120 градусів ,кут AOC,кут COB =2:3.Знайдіть менший з утворених кутів.. Я прошу допоможіть
Геометрия
Терміново, допоможіть, дуже от дуже треба промінь OC проходить між сторонами кута AOB,який =120 градусів ,кут AOC,кут COB =2:3.Знайдіть менший з утворених кутів.. Я прошу допоможіть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай одна частина х°, тоді ∠АОС=2х, ∠ВОС=3х. За умовою ∠АОС+∠ВОС=∠АОВ, 2х+3х=120°,5х=120°, х=120° : 5=24°, Ответ: ∠АОС=24·2=48°; ∠ВОС=24·3=72°.
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