Сообщение по окружающему миру о золотых горах

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«Алтай» переводится как «золотые горы». Горный хребет Алтайских гор располагается в Центральной Азии. Здесь, в месте, где сходятся границы Китая, России, Монголии и Казахстана, где берут свое начало реки Иртыш и Обь, родились великие «золотые горы». Горы возникли благодаря Индостану: после того, как остров врезался в Азию, он смял её часть. Так на нашей планете возникло еще одно красивое место. На древнетюркском языке «ал» значит «золото», а «тай» — «гора». Вот и получилось, что «Алтай» — это «Золотые горы» … или «Горы золота». Кто знает…Высота гор Алтая колеблется в пределах от 1500 до 1750 метров. Район алтайских гор просто усеян большими и малыми озерами. Озера располагаются как у подножия гор, так и на высоте. К примеру, озеро Увс Нуур находится на расстоянии 720 метров над уровнем моря. На северо-западе алтайских гор возвышения круты и высоки. Здесь находится высочайшая гора в России – двухконечная Белуха. Один пик горы Белуха расположен на высоте 4506 метров, а другой – на высоте 4440 метров.