Помогите пожалуйста с номером 89

Гость: Гость:

Уххх, как люблю такие задания) Во 2 опускай "горячие блюда". Компот туда не относится. В 3 опускаем официальные В 4 носильными? Там не видно просто. Опускаем В 5 другой мебели меняем на и тд (возможно) или что-то другое. Автомашина - ее мебель))) В 6 не знаю :/// Извини(( Желаю удачи, хорошего дня!