Помогите!!!!!!!!!!! Сторона основания АВС правильной треугольной пирамиды МАВС равн?? 6 см, а отрезок соединяющий вершину М пирамиды с центром О основания,- 8 см найдите боковую поверхность пирамиды
Математика
Помогите!!!!!!!!!!! Сторона основания АВС правильной треугольной пирамиды МАВС равн?? 6 см, а отрезок соединяющий вершину М пирамиды с центром О основания,- 8 см найдите боковую поверхность пирамиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если соединим все точки, то получим правильную треугольную пирамиду МАВС, у которой МА=МВ=МС=4см, АВ=ВС=АС=6см. Искомое расстояние - это перпендикуляр МН на нижнюю грань АВС. Так как треуг. АВС правильный, то точка Н будет центром описанной (вписанной тоже) окружности. АН=ВН=СН=R. Радиус окружности, описанной около правильного треугольника вычисляется по формуле: R=a/√3, где а - это сторона треуг АВС. R=6/√3 см. Из треуг-ка АНМ по теореме пифагора: МН=√(АM^2-AH^2)=√(16-36/3)=2 см Ну как то так)
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