Упростить: 1) (х\х-5 +4\х+4)х+4\х+10-3\х-5
Математика
Упростить: 1) (х\х-5 +4\х+4)х+4\х+10-3\х-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот решение на листке, печатая было бы сложно разобраться
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