Найди однокоренные слова касса, ссора,класс, жужжит,ванна, аллея,кассир,поссорили??ь, классный (журнал),ванная,прожужжал, кассовый (аппарат),кассир,жужжание,аллейка,аппаратура. Обозначь корень в словах. Подчеркни удвоенные буквы.

Русский язык
Найди однокоренные слова касса, ссора,класс, жужжит,ванна, аллея,кассир,поссорили??ь, классный (журнал),ванная,прожужжал, кассовый (аппарат),кассир,жужжание,аллейка,аппаратура. Обозначь корень в словах. Подчеркни удвоенные буквы.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Касса-касир-кассовый(касс) жужжит-прожжужал(жжуж) ванна-ванная(ванн) класс-классный(класс) аллея-аллейка(аллей)
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