Найди однокоренные слова касса, ссора,класс, жужжит,ванна, аллея,кассир,поссорили??ь, классный (журнал),ванная,прожужжал, кассовый (аппарат),кассир,жужжание,аллейка,аппаратура. Обозначь корень в словах. Подчеркни удвоенные буквы.
Русский язык
Найди однокоренные слова касса, ссора,класс, жужжит,ванна, аллея,кассир,поссорили??ь, классный (журнал),ванная,прожужжал, кассовый (аппарат),кассир,жужжание,аллейка,аппаратура. Обозначь корень в словах. Подчеркни удвоенные буквы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Касса-касир-кассовый(касс) жужжит-прожжужал(жжуж) ванна-ванная(ванн) класс-классный(класс) аллея-аллейка(аллей)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
56 умножить на 50 147 умножить на 8 232 умножить на 40 232 умножить на 10 463 умножить на 356 умножить на 5
Математика
Запиши все делители произведения: cd, если c и d — различные простые числа. Ответ: (буквы записывай в порядке алфавита)