Что даёт металлургия химической промышленности?

География
Что даёт металлургия химической промышленности?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Металлургия подразумивает под собой получение из сложных веществ простые. металлургия дает серную кислоту при выроботке меди. Пример (восстановление оксида железа (II), с целью получения железа.) А металлы, как известно используютя везде
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