Расстояние между городами 54км. Из них выехали одновременно навстречу друг другу два велосипедиста, один со скоростью 8км\ч, другой со скоростью 10км\ч. Вместе с первым со скоростью 14км\ч выбежала собака. Она бежала до встречи...

Математика

Расстояние между городами 54км. Из них выехали одновременно навстречу друг другу два велосипедиста, один со скоростью 8км\ч, другой со скоростью 10км\ч. Вместе с первым со скоростью 14км\ч выбежала собака. Она бежала до встречи со вторым велосипедистом, затем опять бежала к первому и т.д. до тех пор, пока велосипедисты не встретились. Сколько километров пробежала собака?

Автор: Гость