Помогите пожалуйста, сделать задание №2.

Английский язык
Помогите пожалуйста, сделать задание №2.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в учебнике то надо написать эти слова
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