Помогите пожалуйста, сделать задание №2.
Английский язык
Помогите пожалуйста, сделать задание №2.
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Гость:
Если в учебнике то надо написать эти слова
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