Сочинение осень в мое в гореде актобе

Гость: Гость:

Осень в моем городе. Асфальт все чаще темнеет от дождя, листья на деревьях все реже и реже, а небо темней и темней. Это осень берет город в свои владения. Проснешься утром, а на улице пасмурно и прохладно, моросит дождик. И так хочется уткнуться в одеяло и на правах наблюдателя смотреть на мир лишь из окна. Но ждут дела. Люди ведь не улетают на юг и не спят в непогоду как медведи. Нас ждет школа, работа и друзья. Приходится вылезать из постели и ленивым шагом готовиться к выходу в этот сказочный мирок, наполненный тайнами и необычными явлениями. И только сделаешь над собой это усилие, только выйдешь из дома, и рот сам собой открывается в удивленном "баа! ".. Нет, осень, все таки, не сравнить ни с одним временем года. Лето любят все. Летом жарко, летом каникулы и вкусные фрукты. Зиму тоже все любят, лепят снеговиков, Новый год, в конце концов, встречают. Ну, про весну и говорить не надо: так все радуются теплым весенним денькам и первой травке. А осень. . Осень - это что-то особенное. Недаром А. С. Пушкин, да и многие другие писатели так воспевали это время года. Будь я поэтом, я бы все стихи осени посвятила. продолжение за что-нибудь)