Краткое содержание сказки камни с небы сыплються

Гость: Гость:

К великому сыщику Шерлоку Холмсу обращаются представители правительства страны с просьбой найти похищенный бриллиант, известный как «Камень Мазарини». Премьер-министр и министр внутренних дел надеются на успех, в то время как лорд Кантлмир сомневается в возможностях великого сыщика. Проведя расследование, Холмс выясняет, что камень похитил граф Сильвиус с помощью своего помощника Сэма Мертона. Великий сыщик проследил путь похитителя, нашёл кебменов, которые его везли, и ювелира, который отказался распилить камень и рассказал всё Холмсу. Чтобы вернуть драгоценность, великий сыщик заказывает свою восковую статую и прячет её у себя в кабинете за занавеской. Граф Сильвиус приходит на Бейкер-стрит. Увидев статую, он принимает её за Холмса и пытается нанести сзади удар, но тут живой Холмс входит в комнату и предлагает графу вернуть камень в обмен на то, что Холмс закроет дело, и никто не узнает правду. Граф отказывается. Холмс приглашает Сэма, предлагает сообщникам решить, возвращать камень или нет, и демонстративно удаляется в свой кабинет играть на скрипке. Граф и Сэм разрабатывают план, как повести великого сыщика по ложному пути. Сгорая от любопытства, Сэм просит хозяина дать ему посмотреть на камень, но когда граф его вытаскивает, с кресла, где стоит манекен, спрыгивает Холмс и забирает драгоценность. Через потайную дверь великий сыщик зашёл в кабинет и сел в кресло вместо статуи, а вместо скрипки играл граммофон. Полиция забирает преступников, а на Бейкер-стрит приходит лорд Кантлмир. В беседе с ним Холмс спрашивает, кого следует считать виновным в похищении. Лорд самодовольно отвечает, что виновный будет тот, у кого найдут камень. Холмс извлекает камень из кармана лорда. Лорд просит прощения за то, что сомневался в способностях Холмса, а Холмс извиняется за своеобразную штуку.(читается за 2 минуты)удачи)