Поезд проехал 760км что составило 79% от длины всего пути. Сколько километров должен проехать поезд?
Математика
Поезд проехал 760км что составило 79% от длины всего пути. Сколько километров должен проехать поезд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)760*100:79=962(км)-весь путь 2) 962-760=202(км) - должен еще
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