Сочинение на тему литература 18 века восприятие современного читателя Только что бы не было взято из интернета, своими словами! пж

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18 век - "золотой век " русской литературы . Я согласна с этим определением послепетровской эпохи ,касающейся оценки русской литературы .Принято иное определение .Пушкинская пора -это "золотой век" .Время Блока и Ахматовой ,"серебряный век" .Это общепринято. Как же быть? Я всё же отдала бы часть золотого блеска именно литературе 18 века .И есть за что . Ведь без этой плеяды поистине золотых умов и талантов ,мы не знаем ,каким бы языком говорил Пушкин .Какие проблемы поднимал бы Гоголь? О чём писали бы Герцен ,Толстой ( и далее- везде ) Назову тех ,кто в 18 веке создал основу для последующих поколений русских писателей,кем мы заслуженно гордимся и по сей день с интересом читаем произведения о нашей родине . Реформатор Тредиаковский , просветитель Сумароков , гений Ломоносов , патриарх поэзии Державин ,баснописец Крылов ,драматург Фонвизин ,писатель Радищев ,историк и писатель Карамзин . Конечно же ,над всеми парит ( царит? ) уникальный Ломоносов .Он творец зарождающейся новой литературы.Он и поэт - классицист ,он и создатель новой системы русского стихосложения ,он и автор теории о трёх "штилях".НЕ будь у нас "этого первого русского университета " ( перифраз - то есть Ломоносова ) ,я уверена ,не скоро бы Россия заговорила современным языком . А вельможный Державин ,который ,по меткому выражению Пушкина их"заметил и в гроб сходя благословил"?.Все мысли патриарха российской поэзии ,все его слова ,вся его деятельность ,его честь - это польза и слава родного Отечества .Философское раздумье "Водопад"- это раздумье о смысле жизни ,о человеке .Он говорил : Ум и сердце человека Были гением моим А "Памятник"? Ведь Пушкин не только на Горация равнялся в своём поэтическом завещании .На Державина .У него учился любви к народу и Отечеству . .Особое место занимает среди писателей и "властителей дум "18 века - А.Радищев ,первый .кто за печатное слово был сослан и наказан очень жестоко .И начало положила ода"Вольность" Впервые была поднята именно им тема народа ,нравственности ,восхищения достоинством ,трудолюбием ,талантом способностью к сопротивлению русского народа ."Путешествие из Петербурга в Москву "- это песнь о народе : и гимн ему ,и поминание ,и скорбь ..."Анюта из "Едрово "- идеал писателя ."Спасская Полесть"- аллегория =просветительскому прозрению . А "сатиры смелый властелин ...Фонвизин ,друг свободы"?Его бессмертная пьеса "Недоросль "до сих пор - непревзойдённая сатирическая характеристика поместного дворянства .Изучается в школе и вызывает неугасающий интерес школьников .Актуальна и по сей день ! Я уже не говорю о баснях Крылова .В 19 веке "насмешки вечные над львами ,над орлами "раздражали .например ,Фамусова ,а сейчас с удовольствием эти басни читают и изучают школьники ,им всё понятно .Пороки человеческие через столетия не очень поменялись . Особое место в ряду литераторов 18 века можно отвести Карамзину .Опять - чудо ."Бедную Лизу" ,сентиментальную повесть ,читают и и изучают современные школьники и "над вымыслом обливаются слезами " девчонки ,стараясь не повторить ошибок Лизы.А "История Государства Российского?" Настольная книга многих знакомых мне людей . Многое можно "вменить" в заслугу 18 веку и его литературе . Подводя итог ,могу сказать ,что 18 век - это этап становления духовной культуры национального самосознания моего народа .В это время просветителями века были заложены основы идейных представлений ,тем ,жанров .Оформился классицизм ,преобразовалось стихосложение ,начал формироваться русский литературный язык ,создана была периодическая печать (Сумароков .Новиков .Крылов ),что привело литературу к дальнейшему расцвету.