Имеется 2 текста на разных языках. первый текст использует 8 символьный алфовит и содердит 50 символов , второй 128 символьный алфовит и содержит 20 символов .какой из текстов содержит большее количество информации и на сколько...

Информатика
Имеется 2 текста на разных языках. первый текст использует 8 символьный алфовит и содердит 50 символов , второй 128 символьный алфовит и содержит 20 символов .какой из текстов содержит большее количество информации и на сколько бит
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 * 2 = 100 бит 11 * 20 = 220 бит втарой текст больше на 120 бит
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