Имеется 2 текста на разных языках. первый текст использует 8 символьный алфовит и содердит 50 символов , второй 128 символьный алфовит и содержит 20 символов .какой из текстов содержит большее количество информации и на сколько...

Информатика

Имеется 2 текста на разных языках. первый текст использует 8 символьный алфовит и содердит 50 символов , второй 128 символьный алфовит и содержит 20 символов .какой из текстов содержит большее количество информации и на сколько бит

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