Запиши все делители произведения: cd, если c и d — различные простые числа. Ответ: (буквы записывай в порядке алфавита)
Математика
Запиши все делители произведения: cd, если c и d — различные простые числа. Ответ: (буквы записывай в порядке алфавита)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как с и d простые различные числа,у каждой из них только два делителя ,соотвествено 1 и с -первого числа,1 и d-второго числа.Тогда у число сd будет четыре делителя-1,с,d,cd.
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