Выявить музыкальность в стихотворении М. Ю. Лермонтова ОДИНОЧЕСТВО плз срочно прошу вас

Гость: Гость:

Учитель музыки:Танеев родился в высококультурной семье : богатая домашняя библиотека, изъяснялись с родными на трех языках, устраивали дома литературные и музыкальные вечера…Его учителями были Рубинштейн и Чайковский, которые воспитали прекрасного композитора, каких мало. Эти учителя предсказали Танееву блестящую будущность и не ошиблись. 40 лет дружил Танеев с Чайковским и Рубинштейном – посещал консерваторию, где работали профессора. Танеев бал образцом человечности. Его последнее произведение - кантата «По прочтении псалма» - о человеческой личности, о высоком предназначении человека, о вечности…