Переведите именованный масштаб в численный: а)в 1 см-1 км б)в 1 см -500 м в) в 1 см-2 км г)в 1 см-200км .

География

Переведите именованный масштаб в численный: а)в 1 см-1 км б)в 1 см -500 м в) в 1 см-2 км г)в 1 см-200км .

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