Переведите именованный масштаб в численный: а)в 1 см-1 км б)в 1 см -500 м в) в 1 см-2 км г)в 1 см-200км .
География
Переведите именованный масштаб в численный: а)в 1 см-1 км б)в 1 см -500 м в) в 1 см-2 км г)в 1 см-200км .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1:100000 б)1:50000 в)1:200000 г)1:20000000
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