От какого слова образовано слово мшистый? объясните что оно означает
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От какого слова образовано слово мшистый? объясните что оно означает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мшистый — поросший мхом. Образовано от слова "мох" (чередование х//ш)
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