Скорость самолета, двигавшегося со скоростью 50м/с, возрастала в течение 5с. При этом самолет переместился на 300м. С какой скоростью двигался самолет в конце этого участка пути?
Физика
Скорость самолета, двигавшегося со скоростью 50м/с, возрастала в течение 5с. При этом самолет переместился на 300м. С какой скоростью двигался самолет в конце этого участка пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(V+V0)*t/2 2S/t=V+V0 V=2S/t-V0 V=2*300/5-50 V=70m/s
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