Скорость самолета, двигавшегося со скоростью 50м/с, возрастала в течение 5с. При этом самолет переместился на 300м. С какой скоростью двигался самолет в конце этого участка пути?

Физика

Скорость самолета, двигавшегося со скоростью 50м/с, возрастала в течение 5с. При этом самолет переместился на 300м. С какой скоростью двигался самолет в конце этого участка пути?

Автор: Гость