Помогите пожалуйста я вам бал поставлю СРОООЧНО.... Пожалуйста если решите объясните пожалуйста

Математика

Помогите пожалуйста я вам бал поставлю СРОООЧНО.... Пожалуйста если решите объясните пожалуйста

Автор: Гость