Помогите пожалуйста я вам бал поставлю СРОООЧНО.... Пожалуйста если решите объясните пожалуйста
Математика
Помогите пожалуйста я вам бал поставлю СРОООЧНО.... Пожалуйста если решите объясните пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5-3 доли т.к. 1/5=3/15 2/3-10 долей т.к. 2/3=10/15 3/5-9 долей т.к. 3/5=9/15 4/3-20 долей т.к. 4/3=20/15
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