Решите уравнение х+1.2/2.4= 8.5/6.8

Математика
Решите уравнение х+1.2/2.4= 8.5/6.8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+2)*6,8 = 8,5*2,4  6,8х + 13,6 = 20,4  6,8х = 6,8  х = 1
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