Напишите 5 пословиц, но в каждой пословицы должно быть имя числительное
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Напишите 5 пословиц, но в каждой пословицы должно быть имя числительное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семеро одного не ждут. Семь раз отмерь - один раз отрежь. Беда не приходит одна. Два сапога пара. Один за всех - и все за одного.
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