Помогите пожалуйста надо делать 7,кто сделает первым и правильно дам еще 20 баллов

Гость: Гость:

На остановке "Центральная" из трамвая вышли 7 человек, а на следующей остановке "Дом печати" зашли 10. Сколько человек теперь находится в трамвае, если известно что до первой остановки в нем находилось 28 человек. N - 7 + 10 = ? 28 - 7 + 10 = 31. Ответ: 31 человек.